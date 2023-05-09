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«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/2 финала Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.27.

«Первый полуфинал Лиги чемпионов. Помню, что последняя встреча «Реала» и «Сити» получилась результативной, но низовой по своей сути, так как до 90-й минуты счёт был 0:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, и здесь голов много не будет. Учитывая, что встречаются две сильнейшие команды Европы, играть они будут очень осторожно.

Мадрид недавно взял Кубок Испании. Там команда оставила много сил. Думаю, обе команды друг друга побаиваются, и голы мы увидим в ответном матче.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
09 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сложно предположить, кто победит. Вполне возможно, будет ничья. Но в любом случае ставки очень высоки, поэтому ставлю на ТМ (2.5)», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 7.06.

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