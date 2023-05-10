«Милан» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 2.55.

«Миланское дерби состоится в этом полуфинале Лиги чемпионов. Итальянские команды, конечно, отлично выступают в еврокубках в этом сезоне. Так что неудивительно будет видеть представителя Серии А в финале ЛЧ.

«Милан» смог пройти в четвертьфинале нового чемпиона Италии – «Наполи». После этого команда неровно проводила матчи, пару раз потеряла очки. Даже с «Лацио» подопечные Пиоли не так сильно доминировали, хотя и победили 2:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Интер» набрал форму. На выходных клуб просто разобрал «Рому», обыграв её 2:0. До этого подопечные Индзаги не оставили шансов «Вероне» — 6:0. Сейчас серия выигрышей команды уже насчитывает пять матчей кряду.

Соперники отлично друг друга знают. Я думаю, тут ключевую роль должны сыграть индивидуальности. Пока что под вопросом участие Леау в матче. Он очень сильно влияет на игру «Милана». А у «Интера» основные игроки в строю. Даже Лукаку, кажется, «вышел из спячки» и начал давать результат.

В общем, я тут верю в «Интер». Клуб находится в хорошей форме. «Милану» будет тяжело, в последнее время команда часто играла вничью. А учитывая их географическое соседство, преимущества своего поля ни у кого нет.

Моя ставка – выигрыш «Интера», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

Модрич оценил шансы «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов.

Отца Холанда вывели с трибун за перепалку с болельщиками «Реала».

Холанд в матче с «Реалом» касался мяча реже Эдерсона.