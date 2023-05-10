«Милан» — «Интер»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 10 мая

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 2.55.

«Милан» и «Интер» сойдутся в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Подопечные Пиоли смогли в предыдущем раунде еврокубка пройти нового чемпиона Италии – «Наполи». Уверенно смотрелся «Милан». Но сейчас я отдаю предпочтение «Интеру», который набрал хорошую форму.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» сейчас идёт на серии из пяти побед. За этот период клуб смог выиграть в том числе у сильных соперников – 1:0 с «Ювентусом», 3:1 с «Лацио» и 2:0 с «Ромой». Благодаря этим успехам подопечные Индзаги уже поднялись в топ-4 Серии А. Плотность в таблице чемпионата Италии очень большая, так что пока клубу ничего не гарантировано.

Собственно, «Милан» в Серии А идёт сразу за «Интером», имея на пару очков меньше. Команда Пиоли тоже давно не проигрывала. Однако, в отличие от своего географического соседа, коллектив зачастил с ничьими в последнее время. В том числе потерял «Милан» очки в матчах с «Кремонезе» (1:1) и с «Болоньей» (1:1).

В предыдущем раунде Лиги чемпионов подопечные Пиоли смогли пройти «Наполи». Довольно уверенно выглядел клуб во встречах с чемпионом Серии А. «Интеру» же чуть больше повезло с соперником в четвертьфинале. Хотя «Бенфика» — тоже далеко не самый лёгкий клуб Европы. Собственно, подопечные Индзаги были близки к неудаче в их ответном матче – 3:3.

Я тут буду отталкиваться от последних матчей команд. «Интер» находится в отличной форме, недавно смог выиграть у нескольких сильных соперников. «Милан» же зачастил с ничьими. Так что я не верю тут в успех подопечных Пиоли. Ставлю на победу «Интера», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

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