«Рома» — «Байер»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» – «Байер» в полуфинале Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Для «Ромы» и «Байера» именно Лига Европы остаётся главной целью на финише сезона. Для Моуринью всегда трофеи были превыше всего.

В прошлом году «Рома» победила в Лиге конференций, сейчас попытается взять ещё один еврокубок и пробиться в Лигу чемпионов. В чемпионате попасть в четвёрку ничуть не проще. «Байер» здорово показывал себя в последние два месяца и совершил хороший рывок в чемпионате, но там особых целей уже нет. Надо постараться победить в Лиге Европы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На мой взгляд, пара абсолютно равная. От чего здесь можно оттолкнуться? Думаю, от стиля леверкузенцев, которые никогда себе не изменяют. «Байер» во все времена играет агрессивно, на высочайших скоростях, футболисты рискуют, пытаясь побольше забить. Обороняться «Байер» не очень любит, да и не умеет.

Так что здесь поставлю на «обе забьют». «Байер» своим футболом заставит «Рому» ввязаться в этот обмен атаками. И не станет же «Рома» при полном стадионе у себя дома играть от обороны, тем более по игрокам она выглядит даже сильнее. И ещё раз скажу, что отмена правила гостевого гола развязывает руки хозяевам в первом матче. Им уже не надо так бояться пропустить. Это идёт на пользу результативности», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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