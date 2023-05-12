Эксперты назвали фаворита ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) стартует ЧМ-2023 по хоккею. Как и в прошлом году, в нём не примут участия сборные России и Беларуси. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По оценке аналитиков, главные претенденты на победу — сборные Канады и Финляндии. На любую из этих команд можно сделать ставку с коэффициентом 3.50. В прошлом году эти команды встретились в финале, тогда в овертайме со счётом 4:3 победили финны.

Шансы сборной Швеции оценили коэффициентом 5.50. Далее идут США и Чехия: на эти команды можно поставить за 8.50. Вероятность успеха команды Швейцарии эксперты оценили котировкой 20.00, а Словакии — 30.00. На Германию можно сделать ставку за 50.00.

Шансы Дании и Латвии оценивают коэффициентом 75.00. Вероятность победы остальных команд не превышает 1%.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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