«Кёльн» — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Герта».

Ставка: «Герта» не проиграет за 1.97.

«Матч Бундеслиги. Понятна вся интрига здесь. «Герта» на последнем месте в турнирной таблице, и каждый матч для нее сейчас как последний, последний шанс спастись. В прошлом туре они сумели обыграть «Штутгарт». Я не сомневаюсь, что в Кёльн берлинцы тоже приедут за победой. Да, это сложная задача, да, у «Кёльна» очень мощная фан-поддержка, фан-сцена, да, будет трудно, но Берлин припёрт к стенке, никаких других вариантов, кроме игры на победу, у него просто нет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что вот этот выигрыш у «Штутгарта» должен достаточно хорошо замотивировать «Герту» и всё-таки дать ей понять, что не всё ещё потеряно. Формально она может и не спастись, но ей нужно обязательно побеждать для спасения.

Мой прогноз – «Герта» не проиграет» с коэффициентом 1.97. Вот такой мой выбор на этот матч. Может быть, им даже ничьей на выезде хватит, хотя играть команда будет, я повторюсь, только на победу», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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