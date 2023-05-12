«Торонто» — «Флорида»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 2.55.

«Не зря говорят: «И на старуху бывает проруха». На этот раз проруха случилась у «Флориды», которая в этом плей-офф специализируется исключительно на командах «Большой шестёрки» и которая не смогла выиграть серию всухую. Что поделать, четверной матчбол превратился в тройной, чего никогда не бывает в теннисе, зато в хоккее – пожалуйста.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не будем забывать, куда специалисты перед началом плей-офф ставили «Торонто» и куда загоняли пинками «Флориду». Для той, первоначальной картины счёт 3-1 в пользу южан внушает и даже очень. И я не верю, что «кленовые листья» смогут победить ещё три раза подряд, потому что три раза подряд им придётся обыграть Бобровского. Который и в четвёртой игре был совсем неплох, а плохим оказалось нападение «Флориды», которое повторило свой самый низкий результат, случившийся в самом первом матче плей-офф.

Более того, автору этих строк кажется, что даже два матча подряд «Торонто» выиграть уже не сможет. Потому что команда достаточно раздолбайская, а пятый матч пройдёт в Канаде, где давить будут трибуны, и в нынешней ситуации без права на ошибку они выступят скорее не помощником, а могильщиком.

Поэтому прогнозирую не особо богатую на голевые события игру с тоталом, который не превысит 7.5. Победит же в этой игре «Флорида», которая закроет лавочку и будет готовиться к финалу конференции. Ибо «Каролина» тоже не сахар», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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