«Торонто» — «Флорида», пятый матч. Бобровский задержался

Серия могла закончиться в последней встрече. Там уже ждёт «Каролина», пора присоединиться к ней.

13 мая состоится пятый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 1.94, а успех «Пантерз» идёт за 3.30. На ничью предлагают поставить за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» 13 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» (13.05.2023)

13 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы три встречи в рамках плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить пятой игре четвертьфинала между «Торонто» и «Флоридой», которая пройдёт на льду стадиона «Скотиабанк-Арены» в Торонто. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Пантерз».

Четвёртый матч 1/4 финала проходил на льду «пантер» и закончился победой «Мэйпл Лифс» (2:1). «Торонто» вернул маленькую надежду болельщикам на то, что всё будет хорошо. Вместо Самсонова на воротах стоял Джозеф Уолл. Для него это был дебют в стартовом составе, но какой великолепный! Американец отразил 24 из 25 бросков, став второй звездой матча.

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Сергей Бобровский также выступил здорово — 23 из 25 отражённых бросков, но этого оказалось мало. После матча он высказался, что у «Мэйпл Лифс» хорошая команда и никто не говорил, что будет легко. «Пантерз» должны играть в свой хоккей и набраться терпения. Но накал страстей и борьбы набирает градус, не обошлось без драки.

Однако команды шли ровно, и преимущества не было ни у одной из сторон. Всё решили микромоменты. «Флорида» может закончить серию и гарантировать себе участие в следующем раунде. Мэттью Ткачук за 11 игр набрал 16 очков — лучший бомбардир клуба. Сэм Райнхарт и Брэндон Монтур — самые результативные снайперы команды. Они забили по шесть голов.

Илья Самсонов травмирован, но появился Джозеф Уолл, который провёл отличный матч. Помимо него, есть ещё много опытных хоккеистов, но большинство не оправдывают ожидания.

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«Торонто» проведёт пятую встречу дома, но не стоит обольщаться. На своём льду команда победила только в одной из пяти последних игр. «Флорида» в гостях одержала пять побед кряду. Поэтому у «пантер» будет больше шансов закончить серию в этом матче.

Рекомендуем проверить ставку на то, что «Флорида» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.20. Бобровский продолжает тащить и удостаивается похвалы. Именно он сможет стать причиной, по которой «Флорида» пройдёт в следующий раунд. Отсюда ставка на тотал меньше и непроигрыш клуба гостей.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» 13 мая 2023 года

«Торонто» размочил счёт в серии. Однако «Флорида» на выезде играет великолепно, и Сергей Бобровский в отличной форме. У хозяев основной голкипер травмирован, сможет сменщик держать планку? Плюс дома статистика плохая. Результативность ушла на второй план, и за четыре игры соперники не забрасывали больше шести шайб. Поэтому проверим ставку на то, что «Пантерз» не проиграют и тотал меньше.

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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