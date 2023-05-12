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«Торонто» — «Флорида», прогноз на матч плей-офф НХЛ 13 мая 2023 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Торонто» — «Флорида», пятый матч. Бобровский задержался
Данил Моисеев
«Торонто» — «Флорида»: прогноз на матч НХЛ
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Серия могла закончиться в последней встрече. Там уже ждёт «Каролина», пора присоединиться к ней.

13 мая состоится пятый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 1.94, а успех «Пантерз» идёт за 3.30. На ничью предлагают поставить за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» 13 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» (13.05.2023)

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
13 мая 2023, суббота. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

13 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы три встречи в рамках плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить пятой игре четвертьфинала между «Торонто» и «Флоридой», которая пройдёт на льду стадиона «Скотиабанк-Арены» в Торонто. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Пантерз».

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Четвёртый матч 1/4 финала проходил на льду «пантер» и закончился победой «Мэйпл Лифс» (2:1). «Торонто» вернул маленькую надежду болельщикам на то, что всё будет хорошо. Вместо Самсонова на воротах стоял Джозеф Уолл. Для него это был дебют в стартовом составе, но какой великолепный! Американец отразил 24 из 25 бросков, став второй звездой матча.

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Сергей Бобровский также выступил здорово — 23 из 25 отражённых бросков, но этого оказалось мало. После матча он высказался, что у «Мэйпл Лифс» хорошая команда и никто не говорил, что будет легко. «Пантерз» должны играть в свой хоккей и набраться терпения. Но накал страстей и борьбы набирает градус, не обошлось без драки.

Однако команды шли ровно, и преимущества не было ни у одной из сторон. Всё решили микромоменты. «Флорида» может закончить серию и гарантировать себе участие в следующем раунде. Мэттью Ткачук за 11 игр набрал 16 очков — лучший бомбардир клуба. Сэм Райнхарт и Брэндон Монтур — самые результативные снайперы команды. Они забили по шесть голов.

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Илья Самсонов травмирован, но появился Джозеф Уолл, который провёл отличный матч. Помимо него, есть ещё много опытных хоккеистов, но большинство не оправдывают ожидания.

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«Торонто» проведёт пятую встречу дома, но не стоит обольщаться. На своём льду команда победила только в одной из пяти последних игр. «Флорида» в гостях одержала пять побед кряду. Поэтому у «пантер» будет больше шансов закончить серию в этом матче.

Рекомендуем проверить ставку на то, что «Флорида» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.20. Бобровский продолжает тащить и удостаивается похвалы. Именно он сможет стать причиной, по которой «Флорида» пройдёт в следующий раунд. Отсюда ставка на тотал меньше и непроигрыш клуба гостей.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» 13 мая 2023 года

«Торонто» размочил счёт в серии. Однако «Флорида» на выезде играет великолепно, и Сергей Бобровский в отличной форме. У хозяев основной голкипер травмирован, сможет сменщик держать планку? Плюс дома статистика плохая. Результативность ушла на второй план, и за четыре игры соперники не забрасывали больше шести шайб. Поэтому проверим ставку на то, что «Пантерз» не проиграют и тотал меньше.

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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