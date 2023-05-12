«Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: победа «Вегаса» в матче за 2.10.

«Эдмонтон» не позволил «Вегасу» подвесить себя, сравняв счёт в серии. Всё начинается с самого начала, только теперь у соперников серия до двух побед, и после пятого матча кто-нибудь наверняка подвиснет. Но кто?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Примечательно, что «нефтяники» сумели победить при «спящем» Драйзайтле. Ну, не совсем, конечно, спящем, одну голевую передачу он всё-таки сделал. Но на фоне предыдущей бомбардирской активности одна передача выглядит формой летаргического сна. Однако даже при таких условиях «Эдмонтон» смог победить, более того, сделал это достаточно уверенно.

Дальше, как ни крути, должны заработать хоккейные качели. Собственно говоря, они блестяще сработали в матче под номером 4, и нет никаких оснований предполагать, что кто-то из соперников сможет существенно вмешаться в человеческую психологию в пятом матче. Где в соответствии с «качелями» «Эдмонтон» будет чуть более благодушен, а «Вегас», в свою очередь, чуть более зол и накручен. В матче равных соперников это должно сказать решающее слово, а соперники у нас вполне себе равны.

Поэтому прогнозирую средней голевой интенсивности матч с тоталом выше 4.5. По итогам матча победит «Вегас». Это ещё не будет означать победы в серии, но большой шаг в сторону финала конференции «рыцари» всё-таки сделают», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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