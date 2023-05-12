Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Герта».

Ставка: победа «Кёльна» за 1.90.

«Кёльн» подходит к концу сезона в хорошей форме, из шести последних матчей он проиграл только один «Фрайбургу». А в прошлом туре, будучи явным аутсайдером, умудрился обыграть на выезде «Байер» благодаря дублю Дейви Зельке. «Козлы» сейчас на выезде играют гораздо лучше, чем дома. В гостевых матчах у них три победы подряд, а дома «Кёльн» не выигрывает уже пять встреч и три из них проиграл всухую.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Герта» в прошлом туре прервала безвыигрышную серию из восьми матчей. Победа над «Штутгартом» оставила берлинцев в игре, не позволив им вылететь досрочно. Паль Дардаи вернулся в Берлин уже в третий раз, сейчас он пытается исправить то, что наделал Сандро Шварц, но задача перед ним стоит архисложная. «Герта» на три очка отстаёт от 16-го места, с которого не вылетают напрямую, а до спасительного, 15-го ей вообще пять очков.

Выездные матчи для «Герты» настоящая проблема, в гостях берлинцы не побеждают с начала сентября и даже вничью играют очень редко. «Герта» проиграла 10 из 11 последних выездных матчей, семь последних поражений были с разницей в два и более мяча. Хоть у «Кёльна» и нет мотивации, но набрать очки в матче с ним гостям будет сложно. Приход Паля Дардаи пока не принёс особого прогресса в игре, а без этого спастись будет проблематично. Предлагаем поставить на победу «Кёльна» с коэффициентом 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

Килиан Мбаппе: не мешайте моё имя в своих салатах и проверяйте источники.

Хаби Алонсо рассказал о первой за 10 лет встрече с Жозе Моуринью.

Тьерри Анри предложил пять способов усовершенствовать футбол.