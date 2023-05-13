«Бавария» — «Шальке»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Шальке».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 1.90.

«В Бундеслиге состоится матч «Бавария» — «Шальке». Наверное, это мой самый короткий прогноз в истории, потому что я не вижу, о чём тут вообще рассуждать. «Бавария» на порядок сильнее. «Бавария» летит к чемпионству. «Бавария» понимает, что никаких осечек допускать нельзя.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Шальке» слаб, труслив. К тому же для «Баварии» это ещё и гораздо более ненавистный соперник, чем, скажем, «Боруссия» Дортмунд. В противостоянии «Бавария» — «Шальке» есть гораздо большая история злости. Так что что бы там ни делал Тухель, настроение у игроков «Баварии» будет очень мощным. Думаю, надо ставить на «Баварию» с форой (-2,5) с коэффициентом 1.9. Мне кажется, это хороший вариант», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 9.26.

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