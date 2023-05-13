«Химки» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Спартак» в 27-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.19.

«Московский «Спартак» сыграет в Химках против команды Андрея Талалаева. Да, вроде «Химки» неплохо смотрелись в последних двух играх, но «Локомотиву» проиграли 1:5, проиграли «Динамо» — 0:1, вымышленный или невымышленный там был пенальти, удаление, которым был недоволен Андрей Викторович, но это все уже история. «Химки» готовятся к домашнему матчу со «Спартаком».

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первом круге «Спартак» раздел «Химки» Спартака Гогниева – 5:0, показав очень хорошую реализацию. Сейчас «Спартак» в целом показал очень неплохой футбол в Петербурге, были моменты, можно было их доигрывать. Практически все сейчас в строю у «Спартака», и Хлусевич вернулся, и Литвинов сыграет, и впереди хорошая конкуренция – Бальде, Шамар, Соболев, тот же Промес.

«Химкам» несдобровать. Мне кажется, если «Спартак» сыграет правильно, если Абаскаль ничего не будет нового выдумывать, как-то дополнительно перемещая игроков по полю на непривычные позиции, то красно-белые должны эти «Химки» легко переигрывать. Мой прогноз – победа «Спартака» с форой (-1,5) за 2,19», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.26.

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