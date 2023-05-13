«Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз Егора Титова на игру Бундеслиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Менхенгладбах в 32-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Боруссии» Д и ТБ 3.5 за 1.97.

«В Германии в этом сезоне борьба за чемпионство, скорее всего, будет вестись до последнего тура. «Боруссия» в один момент вырвалась вперёд, но на неё это так психологически надавило, что она тут же оступилась и пропустила обратно «Баварию». Но когда на Дортмунд ничего не давит, он просто шикарный футбол показывает, приятно смотреть за такими скоростями, комбинациями. 4:0 разгромили очень крепкий «Айнтрахт», который был в плей-офф Лиги чемпионов, «Вольфсбург» унизили – 6:0. Дома «Боруссию» сейчас не остановить. У меня никаких сомнений нет, что она выиграет и сейчас.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мёнхенгладбах для себя провёл слабый сезон. Он в середине таблицы, но давно выбыл из борьбы за еврокубки. Команда просто доигрывает сезон, к сожалению. Да и состав, на мой взгляд, в прошлых сезонах был поинтереснее. Не очень получилась работа у Фарке, который несколько месяцев пробыл тренером «Краснодара». И, что ещё важно, лишь одну победу за весь сезон гладбахская «Боруссия» одержала в гостях. Разница на выезде – 15:30.

Ставлю на победу Дортмунда через тотал больше 3.5 мяча. Не удивлюсь очередным 4:0 или крупнее», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 9.26.

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