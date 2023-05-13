«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на встречу РПЛ
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар».
Ставка: ТБ 3.5 за 2.45.
«Две команды, которые любят атаковать, поэтому, я думаю, что мы увидим открытый футбол. После этого матча «Зениту» будут вручать золотые медали, будет праздник, поэтому командам нужно показать яркий футбол.
В турнирном плане на команды уже ничего не давит – «Зенит» уже чемпион, а «Краснодар» в тройку не попадет. Мой прогноз – тотал больше 3,5», — сказал Мор.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 9.26.
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