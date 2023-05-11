«Зенит» — «Краснодар». Чемпион куражится

Семак выполнил задачу, и теперь его футболисты могут просто наслаждаться футболом.

13 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.48. Успех краснодарцев оценивается в 7.30. На ничью дают коэффициент 5.25.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 27-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 13 мая 2023 года

Букмекеры считают, что игра 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (13.05.2023)

Игра 27-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» пройдёт 13 мая на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Начало — в 16:30 мск. В минувшем матче хозяева защитили чемпионский титул и теперь могут расслабиться, сыграв для болельщиков в открытый футбол.

«Зенит» выиграл в последнем матче у «Спартака» со счётом 3:2. Красно-белые не желали отступать и хотели испортить праздник сине-бело-голубым. Москвичи проигрывали со счётом 1:2, но на 85-й минуте Квинси Промес реализовал пенальти и заставил трибуны «Газпром Арены» молчать. «Зенит» не собирался откладывать праздник, и Иван Сергеев забил победный мяч в добавленное время.

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Сергей Семак получил возможность в ближайшем матче проверить резервистов, предоставив им игровую практику. Пора думать о следующем сезоне и решить, кто достоин места в команде, поскольку на подходе новые легионеры.

Один из них попал в немилость к наставнику «Коринтианса» Вандерлею Лушембурго. Это полузащитник Ду Кейрос. Переход хавбека в «Зенит» уже согласован, а 70-летний специалист не намерен тренировать чужих футболистов, поэтому Ду больше не сыграет за бразильский клуб.

В свою очередь, «Краснодар» главный матч в сезоне ещё не провёл. Команде предстоит скоро сыграть в финале Кубка России Пути регионов с «Уралом». Для выхода в Суперфинал придётся обыграть подопечных Гончаренко.

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Судя по всему, наставник «быков» займётся ротацией состава и предоставит отдых основе перед встречей в Кубке России. Это на руку хозяевам, которые явно превосходят по классу краснодарских резервистов.

«Зенит» и «Краснодар» провели 23 очные встречи. Преимущество на стороне клуба из Санкт-Петербурга — 15 побед при пяти ничейных исходах. Разница забитых мячей также в пользу подопечных Семака — 47:22.

Когда задача на сезон решена, есть отличная возможность порадовать преданных болельщиков яркой и результативной игрой. Да и соперник не слишком мотивирован — «Краснодар» копит силы на матч Кубка России.

В шести из восьми последних очных встреч «Зенита» и «Краснодара» забито минимум четыре мяча. Весьма вероятно, что команды сыграют в открытый футбол. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.48.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 13 мая 2023 года

Сергей Семак готов напомнить критикам, что умеет не только строить плотную позиционную оборону. Отсутствие давления за результат позволит продемонстрировать «Зениту» максимум своего атакующего потенциала. Учитывая результаты очных встреч, поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.48.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.48.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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