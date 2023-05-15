Чехия — Латвия: ставка Владимира Плющева на игру ЧМ-2023 по хоккею

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Чехия – Латвия.

Ставка: победа Чехии с форой (-1.5) за 1.67.

«Никаких иллюзий у хозяев чемпионата мира быть не может. Сборная Латвии не способна на равных играть с грандами. Сборная Чехии уже здесь выиграла два матча — у Словакии (3:2) и Казахстана (5:1). В прекрасной форме находится хорошо нам всем знакомый Лукаш Седлак (три гола). А латвийцам чехи вообще не проигрывали.

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Конечно, хозяева постараются оказать какое бы то ни было сопротивление. Но вряд ли оно будет простираться больше чем на поражение с разницей в две-три шайбы. Да и на старте Латвия не впечатлила – два поражения — от Канады (0:6) и Словакии (1:2). Моя ставка – победа сборной Чехии с форой (-1,5)», — сказал Плющев.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 15 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК Чехия Не начался Латвия Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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