Чехия — Латвия: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Чехия – Латвия.

Ставка: победа Чехии и ТБ 4.5 за 2.00.

«Получив в 1-м туре достаточно крепенького соперника в лице словаков, дальше календарь позволил чешской сборной размяться на куда более слабых соперниках. Соперники упирались, и тот же Казахстан, при всех своих жутких прорехах в организации игры, два периода бился практически на равных.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Предположу, что и латыши будут пластаться. Потому что деваться им некуда: играют-то дома, а два предыдущих поражения уже поддавливают. Если латыши займут последнее место в группе, чего при наличии Словении и Казахстана добиться достаточно сложно, это будет вселатвийский хоккейный позор. Причём громче всех будут хохотать и показывать на сборную Латвии пальцем в Континентальной лиге, откуда она так демонстративно и расплевавшись выходила. Поэтому занимать последнее место нельзя, но и оставлять всё на личные встречи тоже нельзя – риск слишком велик. Надо биться со всеми соперниками, но поди побейся с чехами, которые на голову выше.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 15 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК Чехия Не начался Латвия Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому Латвия попробует и, вполне возможно, даже целый период сможет. Ну а потом наступит то, что и должно наступить. И чехи в итоге победят без особого изыска, но при этом в основное время. В матче, тотал в котором запрыгнет выше 4.5, но запрыгнет не слишком сильно», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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