Латвия – Норвегия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Латвия – Норвегия.

Ставка: Латвия не проиграет и ТМ 6.5 за 1.58.

«В предыдущем туре сборная Латвии весьма неожиданно обыграла достаточно сильную сборную Чехии. Быть может, не настолько сильную, чтобы играть в финале, но точно настолько, чтобы расписать Латвию под хохлому. Но тут чехи могут винить только самих себя. В принципе, для хозяев в том матче сделали все возможное, включая «домашнее» судейство, но если бы у чехов не было недооценки соперников, фига с два чего бы латыши получили.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, эти два очка дают латышам определенные перспективы, но не более того. На данный момент ситуация такова, что все равно судьба главного лузера группы B будет решаться в очном противостоянии сборных Латвии и Словении 19 мая. Впрочем, латыши могут до этого не допустить, если отберут у команды Норвегии еще хотя бы два очка. И это дело видится вполне реальным, поскольку норвежцы на этом чемпионате мира определенно слабее, чем в предыдущие годы. А еще какие-то инфантильные, даже несмотря на то что умучили словенцев и отобрали очко у казахов.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 17 мая 2023, среда. 16:20 МСК Латвия Не начался Норвегия Кто победит в основное время? П1 X П2

На правах хозяева турнира сборная Латвии получила идеальную подводку к предстоящему матчу: день отдыха против двух игр подряд у варягов. Учитывая все вышеизложенное, делаю на предстоящий матч такой прогноз: сборная Латвии наберет минимум одно очко, то есть не влетит в основное время. Скорее всего, наберет даже больше. Но матч будет не слишком веселым, и тотал не превысит 6,5. Некому его там превышать», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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