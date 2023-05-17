Латвия – Норвегия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Латвия – Норвегия.
Ставка: Латвия не проиграет и ТМ 6.5 за 1.58.
«В предыдущем туре сборная Латвии весьма неожиданно обыграла достаточно сильную сборную Чехии. Быть может, не настолько сильную, чтобы играть в финале, но точно настолько, чтобы расписать Латвию под хохлому. Но тут чехи могут винить только самих себя. В принципе, для хозяев в том матче сделали все возможное, включая «домашнее» судейство, но если бы у чехов не было недооценки соперников, фига с два чего бы латыши получили.
Впрочем, эти два очка дают латышам определенные перспективы, но не более того. На данный момент ситуация такова, что все равно судьба главного лузера группы B будет решаться в очном противостоянии сборных Латвии и Словении 19 мая. Впрочем, латыши могут до этого не допустить, если отберут у команды Норвегии еще хотя бы два очка. И это дело видится вполне реальным, поскольку норвежцы на этом чемпионате мира определенно слабее, чем в предыдущие годы. А еще какие-то инфантильные, даже несмотря на то что умучили словенцев и отобрали очко у казахов.
На правах хозяева турнира сборная Латвии получила идеальную подводку к предстоящему матчу: день отдыха против двух игр подряд у варягов. Учитывая все вышеизложенное, делаю на предстоящий матч такой прогноз: сборная Латвии наберет минимум одно очко, то есть не влетит в основное время. Скорее всего, наберет даже больше. Но матч будет не слишком веселым, и тотал не превысит 6,5. Некому его там превышать», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 11.40.
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