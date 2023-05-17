Канада — Казахстан: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Канада – Казахстан.
Ставка: победа Канады и ТБ 5.5 за 1.40.
«Звоночек для канадцев прозвучал в предыдущем туре, когда ничем не выдающуюся сборную Словакии родоначальники смогли одолеть лишь в изрядно затянувшейся серии послематчевых буллитов. Результат этот наглядно показал, насколько нынешняя версия канадской сборной ещё сырая и необкатанная. Но дело в том, что сырая она по канадским меркам, а отнюдь не по казахским. А по казахским это практически недостижимый результат. С которым можно бороться с какими-то шансами на успех лишь с запредельным напряжением сил. И нужно ещё, чтобы канадцы отнеслись к игре легкомысленно и чтобы Фортуна повернулась в нужную сторону. Совпадение стольких элементов одновременно настолько маловероятно, что всерьёз это учитывать при прогнозе не имеет смысла.
Добавим сюда тот факт, что накануне швейцарцы прилично помотали сборную Казахстана и во время всего матча как-то не казалось, что головой братья-казахи уже в следующей игре, с канадцами. Нет, они бились в меру сил и много этих сил потратили. Тогда как родоначальники не играли в этот день, у них был выходной.
С учётом всего вышеизложенного никаких шансов у сборной Казахстана в предстоящем матче не вижу. Максимум, на что хватит казахов, – один период. Дальше они будут разорваны, а тотал превысит 5.5. Канада, конечно же, победит, причём сделает это в основное время и не слишком усердствуя», — сказал Лебедев.
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