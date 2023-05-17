Канада — Казахстан: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Канада – Казахстан.

Ставка: победа Канады и ТБ 5.5 за 1.40.

«Звоночек для канадцев прозвучал в предыдущем туре, когда ничем не выдающуюся сборную Словакии родоначальники смогли одолеть лишь в изрядно затянувшейся серии послематчевых буллитов. Результат этот наглядно показал, насколько нынешняя версия канадской сборной ещё сырая и необкатанная. Но дело в том, что сырая она по канадским меркам, а отнюдь не по казахским. А по казахским это практически недостижимый результат. С которым можно бороться с какими-то шансами на успех лишь с запредельным напряжением сил. И нужно ещё, чтобы канадцы отнеслись к игре легкомысленно и чтобы Фортуна повернулась в нужную сторону. Совпадение стольких элементов одновременно настолько маловероятно, что всерьёз это учитывать при прогнозе не имеет смысла.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Добавим сюда тот факт, что накануне швейцарцы прилично помотали сборную Казахстана и во время всего матча как-то не казалось, что головой братья-казахи уже в следующей игре, с канадцами. Нет, они бились в меру сил и много этих сил потратили. Тогда как родоначальники не играли в этот день, у них был выходной.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 17 мая 2023, среда. 20:20 МСК Канада Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

С учётом всего вышеизложенного никаких шансов у сборной Казахстана в предстоящем матче не вижу. Максимум, на что хватит казахов, – один период. Дальше они будут разорваны, а тотал превысит 5.5. Канада, конечно же, победит, причём сделает это в основное время и не слишком усердствуя», — сказал Лебедев.

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