Венгрия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Венгрия – Швеция.
Ставка: победа Швеции и ТБ 5.5 за 1.51.
«Венгры одержали свою первую победу на чемпионате, растоптав и без того не шибко красивое реноме французской сборной. После этого на французах как на потенциальных участниках плей-офф крест поставили даже те, кто верил вопреки всему. А в группе А единственной командой, не набравшей ни одного очка, осталась сборная Германии.
Для предстоящего матча это не значит ничего. Скорее, просто даёт венграм определённый запас прочности перед личной встречей с австрийцами в последнем туре группового турнира. Там-то соперники и будут разбираться, кто в финской группе станет главным лузером. Пока же мы имеем хорошо отдохнувших на выходных шведов, к тому же удовлетворённых победой над своим главным конкурентом в любом турнире – сборной Финляндии. В общем, у шведов всё хорошо и не венграм эту идиллию нарушать.
Да и не станут венгры, сдаётся мне, сильно рвать душу. Попытаться – конечно, попытаются. И если шведы совсем уже «положат» на хоккей, надеясь, что три очка упадут им сами, то венгры могут и вцепиться. Но не более того. Скорее всего, они всё-таки быстро получат и затихарятся как минимум до матча с Германией, где хоть какие-то надежды ещё могут быть.
А пока — убедительная и уверенная победа шведов в основное время. В матче с тоталом выше 5.5. Шведы, конечно, могут выше, и сильно выше. Но зачем им это сейчас нужно?» — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 8.45.
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