Венгрия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Венгрия – Швеция.

Ставка: победа Швеции и ТБ 5.5 за 1.51.

«Венгры одержали свою первую победу на чемпионате, растоптав и без того не шибко красивое реноме французской сборной. После этого на французах как на потенциальных участниках плей-офф крест поставили даже те, кто верил вопреки всему. А в группе А единственной командой, не набравшей ни одного очка, осталась сборная Германии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для предстоящего матча это не значит ничего. Скорее, просто даёт венграм определённый запас прочности перед личной встречей с австрийцами в последнем туре группового турнира. Там-то соперники и будут разбираться, кто в финской группе станет главным лузером. Пока же мы имеем хорошо отдохнувших на выходных шведов, к тому же удовлетворённых победой над своим главным конкурентом в любом турнире – сборной Финляндии. В общем, у шведов всё хорошо и не венграм эту идиллию нарушать.

Да и не станут венгры, сдаётся мне, сильно рвать душу. Попытаться – конечно, попытаются. И если шведы совсем уже «положат» на хоккей, надеясь, что три очка упадут им сами, то венгры могут и вцепиться. Но не более того. Скорее всего, они всё-таки быстро получат и затихарятся как минимум до матча с Германией, где хоть какие-то надежды ещё могут быть.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК Венгрия Не начался Швеция Кто победит в основное время? П1 X П2

А пока — убедительная и уверенная победа шведов в основное время. В матче с тоталом выше 5.5. Шведы, конечно, могут выше, и сильно выше. Но зачем им это сейчас нужно?» — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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