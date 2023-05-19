Венгрия — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч хоккейного ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Венгрия – Финляндия.

Ставка: победа Финляндии и ТБ 5.5 за 1.44.

«В принципе, матч со шведами окончательно расставил все точки над «i» для тех, у кого ещё не было полной ясности с возможностями и перспективами на этом чемпионате сборной Венгрии. Биться им с австрийцами за место под солнцем, и не более того. И в этом контексте матч со сборной Финляндии является для мадьяр проходным. Но проходным в том смысле, что упирайся, не упирайся, но от хозяев чемпионата венграм придется получать. Скорее всего, бессловесно, но можно и подёргаться – итогового результата это не изменит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, сами финны на нынешнем чемпионате вызывают много вопросов. И команда, и динамика, с которой они по турниру идут. За последние несколько лет мы успели привыкнуть к совсем другим финнам, а нынешние являются лишь жалкой тенью, которая, скорее всего, не будет способна даже отдалённо приблизиться к той команде, что выигрывала ЧМ и ОИ-2022.

Но это отнюдь не значит, что с венграми даже нынешняя Финляндия может потерять очки. Поковыряться, выиграть минимально, но всё равно в основное время – это ещё куда ни шло. Но проиграть на глазах своих болельщиков финны не могут и не имеют права.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 19 мая 2023, пятница. 16:20 МСК Венгрия Не начался Финляндия Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно насыщенный заброшенными шайбами матч с тоталом выше 5.5. По итогам которого финны победят в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 19.98.

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