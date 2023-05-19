Австрия — Германия: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Австрия – Германия.
Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.66.
«Германия начала свой длинный четырёхматчевый забег в плей-офф, и начала весьма удачно – с победы над сборной Дании. Только удачно это исключительно для Германии, а вот для турнирной таблицы группы А это запутало всю картинку. После этой победы немцы сразу же ушли с последнего места и перескочили на шестое. До вожделенного четвёртого места еще далековато, целых четыре очка, но, сдаётся, выйти в плей-офф «Бундесманншафт» сможет только за счёт тех же самых датчан. Тем более что над ними у немцев будет преимущество в случае равенства набранных очков.
Во всех оставшихся матчах немцы обязаны тоже побеждать. А уж Австрию — так и вовсе в любом состоянии. Даже слегка замученными после предыдущего матча, тогда как австрийцы имели сутки отдыха. Эти сутки, конечно, будут иметь определённое значение, но австрийцев, на мой выпуклый глаз, не спасут.
Вангую средний по количеству заброшенных шайб матч. Победу в итоге одержат немцы, причём победу достаточно уверенную, то есть в основное время и с преимуществом от двух шайб. Немцы на нынешнем чемпионате мира, конечно, не потрясают, но и ниже определённого и весьма крепкого уровня не опускаются. А австрийцы просто не в своём дивизионе, их место – этажом ниже», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 19.98.
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