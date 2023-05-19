Австрия — Германия: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Австрия – Германия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.66.

«Германия начала свой длинный четырёхматчевый забег в плей-офф, и начала весьма удачно – с победы над сборной Дании. Только удачно это исключительно для Германии, а вот для турнирной таблицы группы А это запутало всю картинку. После этой победы немцы сразу же ушли с последнего места и перескочили на шестое. До вожделенного четвёртого места еще далековато, целых четыре очка, но, сдаётся, выйти в плей-офф «Бундесманншафт» сможет только за счёт тех же самых датчан. Тем более что над ними у немцев будет преимущество в случае равенства набранных очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во всех оставшихся матчах немцы обязаны тоже побеждать. А уж Австрию — так и вовсе в любом состоянии. Даже слегка замученными после предыдущего матча, тогда как австрийцы имели сутки отдыха. Эти сутки, конечно, будут иметь определённое значение, но австрийцев, на мой выпуклый глаз, не спасут.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 19 мая 2023, пятница. 20:20 МСК Австрия Не начался Германия Кто победит в основное время? П1 X П2

Вангую средний по количеству заброшенных шайб матч. Победу в итоге одержат немцы, причём победу достаточно уверенную, то есть в основное время и с преимуществом от двух шайб. Немцы на нынешнем чемпионате мира, конечно, не потрясают, но и ниже определённого и весьма крепкого уровня не опускаются. А австрийцы просто не в своём дивизионе, их место – этажом ниже», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 19.98.

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