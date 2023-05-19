Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Кадис» — «Вальядолид».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Кадис» на последнем отрезке сезона смотрится весьма неплохо. За 14 туров команда Серхио Гонсалеса потерпела шесть поражений, но четыре из них пришлись на матчи с топовыми клубами — «Барселоной» (0:2), «Реалом» (0:2), «Севильей» (0:2) и «Атлетико» (1:5). В четырёх встречах «жёлтая подлодка» добилась максимального результата, и примечательно, что все они проходили при поддержке родных стен. В остальных четырёх матчах она сыграла вничью.

Лучшие прогнозы на сегодня.

За четыре тура до конца сезона «Кадис» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы. По дополнительным показателям команда Серхио Гонсалеса обгоняет идущий следом «Вальядолид» и лишь на одно очко опережает ближайшего представителя зоны вылета. В предстоящей встрече с прямым конкурентом по борьбе за сохранение прописки у «жёлтой подлодки» нет права на ошибку. Поддержка домашних трибун может сыграть ключевую роль.

Вернувшийся в Примеру «Вальядолид» ходит по тонкому льду. Отставка Хосе Пачеты имела лишь временный эффект. В первых трёх матчах под руководством Пауло Пеццолано «пусела» набрала семь очков, сыграв вничью с «Мальоркой» (3:3), а также победив «Вильярреал» (2:1) и «Жирону» (1:0), но затем уступила в следующих четырёх встречах с суммарным счётом 4:12.

Рекомендуем осторожную ставку на обе забьют за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 19.98.

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