«Торпедо» – «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч 28-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Торпедо» – «Динамо» в 28-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.05.

«В «Лужниках» торпедовцы будут принимать «Динамо». У «Динамо» ушел Славиша Йоканович. Кто-то считает, что поздновато это было сделано, но сделали тогда, когда сделали. Осталось 3 тура. Команду в оставшихся матчах будет готовить молодой, 32-летний Павел Алпатов. Он работал в тренерском штабе и у Шварца, и у Йокановича, занимался и второй командой «Динамо». Ну, понятно, что его идеи вряд ли сейчас имеют место быть для того, чтобы их реализовывать, потому что времени совсем немного. Надо просто правильно, аккуратно довести чемпионат до конца и все-таки прервать серию не самых удачных матчей для «Динамо», вернуть положительные эмоции и после 0:3 с «Ахматом» как-то реабилитироваться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Динамо» большие проблемы в обороне, очень большие. Майсторович еще получил травму — разрыв крестообразных связок. Сазонов вроде бы должен быть готов к этой игре. Но уход Йокановича, может быть, как-то перезагрузит «Динамо».

Что касается «Торпедо», то тут все на поверхности, все понятно. Будут играть весело, как могут, но «Динамо» посильнее.

Я думаю, что «Динамо» выиграет и, скорее всего, в матче будет забито минимум три мяча. Мой прогноз — победа «Динамо» через тотал больше 2,5 мяча за 2,05», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

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