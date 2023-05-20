«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.79.

«Ливерпуль» и «Астон Вилла» сойдутся в очередном туре АПЛ. Красные с недавних пор претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов. Так что концовка сезона у подопечных Клоппа будет жаркой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас мерсисайдцы, конечно, набрали форму. Только «Манчестер Сити» в последнее время имеет схожую статистику – сплошные победы. Недавно удалось «Ливерпулю» в том числе обыграть соседей по таблице – 1:0 с «Брентфордом», 4:3 с «Тоттенхэмом».

В таблице красные вплотную подобрались к зоне выхода в ЛЧ – отставание составляет всего одно очко. Однако «Ман Юнайтед», идущий выше, имеет на одну игру меньше. Так что подопечным Клоппа остаётся ждать поражений «красных дьяволов», ну и самим, конечно, тоже нужно выигрывать.

«Астон Вилла» в последнее время выступала намного хуже «Ливерпуля». В пяти турах клуб по два раза победил и проиграл, а также в одной встрече сыграл вничью. Причём у подопечных Унаи Эмери несколько раз очки отобрали нижестоящие соперники – 0:1 с «Вулверхэмптоном» и 1:1 с «Брентфордом».

С 57 очками «львы» располагаются на восьмой позиции. Шансы на участие в еврокубках у «Виллы» ещё есть – у «Тоттенхэма» с позиции выше столько же очков в активе. Так что победы в оставшихся турах могут обеспечить команде попадание в топ-7.

Не думаю, что в этом матче есть интрига. «Ливерпуль» слишком хорош – сейчас клуб идёт на серии побед. Так что я не жду, что «Астон Вилла», часто теряющая очки в последнее время, сможет навязать борьбу сопернику, тем более у него дома. Моя ставка – азиатская фора (-1) на «Ливерпуль», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

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