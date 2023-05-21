«Крылья Советов» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Урал» в 28-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.01.

«В Самаре наиважнейший матч для команды Игоря Осинькина. «Крылья» будут принимать «Урал», который вылетел из Кубка России. До финала в итоге «Урал» не добрался, но зато заработал почти больше всех — 150 млн рублей. Это, конечно, большое и качественное подспорье с финансовой точки зрения для екатеринбургского клуба.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Урал», обыграв «Оренбург» в прошлом туре со счётом 2:1, ну практически гарантировал себе спокойную жизнь. Хотя вроде по турнирной таблице всё очень плотненько и все конкуренты практически рядом, но они ещё будут играть друг с другом, будут терять очки. Поэтому эмоций «Уралу» сейчас, может быть, и не хватит. «Урал» очень неплохо смотрелся в игре с «Краснодаром» на неделе, если мы говорим про Кубок, но «Крыльям» просто кровь из носу надо побеждать сейчас, потому что впереди будут матчи с «Факелом» и «Спартаком».

Тяжёлая ожидается игра для Самары. Но у них простых игр в последнее время нет. Много «Крылья» создают, но мало забивают. Здесь, может быть, хватит и одного забитого мяча для победы. «Крыльям» очень нужна эта победа. Мои симпатии на стороне команды Игоря Осинькина, поэтому дам прогноз в пользу «Крыльев». Победа Самары в этом матче за коэффициент 2.01», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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