«Спартак» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.93.
«На каком бы месте ни располагались команды, это не имеет значения для предстоящего дерби. Все равно матч будет самый ожидаемый и обсуждаемый.
ЦСКА на ходу, команда классно выглядит по весне, у неё нет слабых мест.
А вот у «Спартака» каша – вообще ничего не понятно. По какой схеме играет команда? Как играет команда? Вообще ничего не понятно сейчас в «Спартаке». Не удивительно, что команда сейчас так амплитудно играет – то хорошая игра, то не очень.
Надеюсь, что всё пройдет хорошо, а матч закончится голевой ничьей 2:2. Мой прогноз – обе забьют и тотал больше 2.5. Что «Спартаку» сидеть в обороне? Он четыре очка уступает ЦСКА, и, чтобы претендовать на второе место, ему надо лезть вперёд, играть агрессивно и нагло. Но ЦСКА умеет ловить соперника на контратаках», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
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