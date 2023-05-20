«Спартак» — ЦСКА. Абаскаля переоценили

21 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА. Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех армейцев оценивается в 2.80. На ничью дают коэффициент 3.84.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 21 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» – ЦСКА будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.58.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА (21.05.2023)

До завершения сезона в РПЛ осталось всего три тура, но чемпион уже известен. Однако есть ещё нерешённые вопросы. Один из них заключается в том, кто займёт второе и третье место.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА может стать решающим в борьбе за серебро. Вторая строчка принадлежит армейцам, которые на четыре очка оторвались от красно-белых и «Ростова». Команда Владимира Федотова получила право сама решать свою судьбу, хотя в начале второй части сезона занимала только четвёртую строчку.

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Именно армейцы лучше всех в РПЛ провели весенний отрезок. Они проиграли только в одном из девяти последних матчей чемпионата. Параллельно ЦСКА вышел в финал Кубка России. Владимир Федотов может гордиться проделанной работой.

«Спартак» движется в обратном направлении. Если осенью Гильермо Абаскалю и его команде пели дифирамбы, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Красно-белые весной одержали только три победы в 10 турах РПЛ, а в Кубке России вылетели от «Акрона». Клуб не может выиграть в трёх последних встречах, в одной из них уступив «Зениту» со счётом 2:3.

Единственное, в чём «Спартак» за этот период практически не уступает ЦСКА – это результативность. В 10 матчах РПЛ красно-белые забили 18 голов, а армейцы 21. Но при этом хозяева пропустили в три раза больше и только в одной встрече сохранили ворота сухими.

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У ЦСКА на финише достаточно тяжёлый календарь, поэтому гостям есть смысл настраиваться только на победу. Иначе концовка получится нервозной. По игре армейцы смотрятся лучше и могут рассчитывать на очки.

Однако Игорь Акинфеев не сможет записать в статистику «сухарь». В последних матчах он пропускает очень часто. Исключением стала только игра с «Торпедо» (3:0). Атака «Спартака» стабильна и хороша, поэтому свой гол красно-белые не упустят.

Мы считаем, что ЦСКА не проиграет, а в матче забьют обе команды. Такой вариант подходит больше остальных, хотя в последние годы в московском дерби встречался не так часто. Всё идёт к тому, что первый сезон Гильермо Абаскаля в «Спартаке» закончится не лучшим образом.

Интересно, что тренировку красно-белые перед дерби проводили в Тарасовке. Глава пресс-службы объяснил это тем, что там отличные условия для спокойной подготовки. Жаль, что даже это не поможет.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 21 мая 2023 года

Команда Владимира Федотова сделает очередной шаг к тому, чтобы сохранить вторую строчку. «Спартак» будет стараться ей помешать, но больше, чем на один гол, красно-белых вряд ли хватит. Вполне возможно, что ЦСКА даже выиграет, но лучше будет немного подстраховаться.

Ставка: ЦСКА не проиграет и обе забьют за 2.33.

Экспресс с коэффициентом 20.41.

Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА с коэффициентом 3.80.

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Прогноз Александра Бубнова на матч «Спартак» — ЦСКА с коэффициентом 10.0.

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