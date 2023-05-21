«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 21 мая

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов» в 28-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Ростов» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.90.

«Совсем недавно команды играли в Кубке России на поле «Краснодара», теперь играют в чемпионате. «Ростов» после двух сухих поражений подряд неделю готовился к этой встрече, а «Краснодар» много эмоций оставил в игре с «Уралом» за выход в Суперфинал Кубка России. Плюс у «Краснодара», конечно, есть разные болячки, сложности по составу. И, действительно, очень много эмоций команда оставила. Также в турнирной таблице «Краснодар» высоко уже не поднимется, и все мысли игроков, безусловно, о решающем матче в «Лужниках» с ЦСКА в финале Кубка России.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А «Ростов» должен ситуацию выправлять, понимая, что в этом туре «Спартак» и ЦСКА играют друг с другом, кто-то очки потеряет. «Ростову» для попадания в тройку, конечно, ни в коем случае нельзя проигрывать в Краснодаре. Да, это уже историческое противостояние, южное дерби, но я думаю, что команда Валерия Карпина соберётся и в этой встрече не уступит и вряд ли будет забито пять мячей.

Мой прогноз – «Ростов» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча» за 1.90», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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