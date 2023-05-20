«Краснодар» — «Ростов». Карпин ловит момент

«Быки» устали, и им важнее выиграть в Кубке России, поэтому ростовчане могут забрать три очка.

21 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.86. Успех ростовчан оценивается в 3.82. На ничью дают коэффициент 3.88.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 21 мая 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Краснодар» — «Ростов» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» (21.05.2023)

Игра 28-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» пройдёт 21 мая на стадионе «ФК Краснодар». Начало – в 19:00 мск. Хозяева празднуют выход в Суперфинал Кубка России, поэтому у Карпина есть шанс победить, воспользовавшись усталостью соперника.

«Краснодар» в 27 встречах набрал 43 очка и расположился на шестом месте турнирной таблицы. Только на бумаге можно ещё побороться за место в тройке, но приоритетом будет Суперфинал Кубка России — это более реальный трофей. За него предстоит сыграть с ЦСКА.

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«Краснодар» преобразился. В начале весенней части сезона команда испытывала сложности в нападении и регулярно допускала грубые ошибки в защите. Новый тренер Владимир Ивич постепенно добился улучшения взаимопонимания среди футболистов.

«Краснодар» действует в атакующей манере, стараясь немедленно вступать в отбор после потери мяча. За счёт компактности в обороне соперникам стало сложнее создавать опасные моменты, но индивидуальные ошибки остаются головной болью тренерского штаба «быков».

Регулярно допускают ошибки защитники, и иногда надёжный Матвей Сафонов принимает неверные решения. Наверняка главный тренер сумеет исправить эти недочёты во время летних тренировочных сборов.

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У Валерия Карпина тоже есть проблемы. После ничейного результата (1:1) со «Спартаком» команда выглядит блёкло. Клуб проиграл в следующих двух встречах и ничего не забил. Причём соперники были не сильными.

Отсутствие давления в нападении обернулось повышенной нагрузкой на оборону и голкипера ростовчан. Особенно ярко проявилась слабость позиционной защиты гостей в игре с «Сочи». Комличенко был вынужден покинуть поле из-за травмы, а сочинцы навалились на «Ростов» и на последних минутах забили победный гол.

«Краснодар» и «Ростов» провели 36 очных встреч. Подавляющее преимущество на стороне «быков» — 17 побед при 14 ничьих. Разница забитых мячей в пользу хозяев — 56:33. Отметим, что в матче первого круга победили подопечные Валерия Карпина со счётом 3:2.

«Краснодар» целиком сконцентрирован на победе в Суперфинале Кубка России. На фоне этого чемпионат РПЛ рассматривается Ивичем в качестве подготовки и отработки тактических схем под ЦСКА. Зато Карпину важно финишировать в тройке лидеров. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Ростова» или ничью за коэффициент 1.93.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 21 мая 2023 года

Футболисты «Краснодара» провели крайне затратный в физическом и эмоциональном плане матч с «Уралом» за выход в Суперфинал Кубка России. Победа со счётом 2:1 отняла у команды много сил и явно приведёт к масштабной ротации состава хозяев. У подопечных Карпина появляется реальный шанс на победу или на ничью. Вот и поставим на то, что «Ростов» не проиграет за 1.93.

Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 20.41.

Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА с коэффициентом 3.80.

Камоцци: травмы — главный враг Миранчука в Италии.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов» с коэффициентом 3.70.

Прогноз Александра Бубнова на матч «Спартак» — ЦСКА с коэффициентом 10.0.