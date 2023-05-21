«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ман Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.80.

«Челси» ещё ни разу не проигрывал шесть матчей подряд, не забивая своему сопернику. И вот такое может произойти, потому что в предыдущих пяти играх с «Сити» лондонцы не смогли организовать ни одного мяча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сити» невероятно хорош, мы видели, как команда сыграла с «Реалом». Думаю, что примерно так же «Сити» сыграет с «Челси». К тому же уже 13 сезонов подряд «Сити» не проигрывает последний домашний матч сезона. Думаю, что здесь всё будет достаточно прозаично – победа «Сити» с форой (-1,5)», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

Дмитрий Баринов согласился продлить контракт с «Локомотивом».

Корнаухов: вряд ли Абаскаль чем-то удивит Федотова.

Сёмин назвал двух сильнейших футболистов РПЛ.