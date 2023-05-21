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«Аугсбург» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

«Аугсбург» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Боруссия» Д.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.89.

«Матч, который прибавил в значении примерно втрое по ходу субботнего вечера. «Бавария», ведя в счёте против «Лейпцига», умудрилась проиграть – 1:3. «Бавария», возможно, выпустит «Боруссию» на первое место в таблице.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Аусбург» — команда, которая тоже представляет Баварию, поэтому может тут помочь соседям. Ну, я думаю, что у «Боруссии» должна быть просто дико запредельная мотивация сейчас. Уже была история, когда они не смогли воспользоваться осечкой «Баварии», тогда они не смогли победить «Бохум». Но история, я думаю, не должна повторяться: «Боруссия» не может дважды провалиться в один колодец.

Думаю, что Дортмунд выйдет рвать и метать. Другого варианта нет. Осталось всего две игры, нужно выложиться полностью, без остатка, и вспомнить, как они выглядели в феврале, когда выигрывали абсолютно все матчи подряд. Им тогда было всё равно, кто у них соперник.

Германия - Бундеслига. 33-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победа «Боруссии» с форой (-1,5) и коэффициентом 1.89 — это самая логичная ставка на этот матч, ещё и с довольно большим коэффициентом», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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