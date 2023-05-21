«Спартак» — ЦСКА: прогноз Андрея Тихонова на дерби всея Руси

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.60.

«Главное российское дерби на данный момент не только самодостаточный принципиальнейший поединок, но и реальная борьба за медали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» всё ещё претендует на серебро. Не по игре, так хотя бы по турнирному положению. Да, глядя на последние результаты, трудно поверить, что красно-белые способны оказать какое-то серьёзное сопротивление армейцам. И всё же не будем забывать, что такие игры всегда стоят особняком и футболисты готовы на всё ради победы. Тем более в первом круге победитель выявлен не был. Будут голы», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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