«Спартак» — ЦСКА: прогноз Андрея Тихонова на дерби всея Руси

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.60.
«Главное российское дерби на данный момент не только самодостаточный принципиальнейший поединок, но и реальная борьба за медали.
«Спартак» всё ещё претендует на серебро. Не по игре, так хотя бы по турнирному положению. Да, глядя на последние результаты, трудно поверить, что красно-белые способны оказать какое-то серьёзное сопротивление армейцам. И всё же не будем забывать, что такие игры всегда стоят особняком и футболисты готовы на всё ради победы. Тем более в первом круге победитель выявлен не был. Будут голы», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
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