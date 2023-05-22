Дания — Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Дания – Швеция.
Ставка: победа Швеции и ТМ 6.5 за 1.86.
«После того как немцы деловито и педантично разобрали на запчасти команду Венгрии, датская песенка оказалась спета. Они уже пропустили сборную Германии на четвёртое место, и хоть имеют матч в запасе, но тут как хочешь выбирай – это матч со шведами или с финнами? При этом можно не сомневаться, что давно уже демотивированных французов немцы в своем последнем матче группового турнира хлопнут, не особо их замечая. То есть наберут 12 очков. У датчан таких очков в наличии восемь, причём 12 для выхода в плей-офф их не устраивает, поскольку личную встречу немцам они уже продули. Получается, что в двух последних матчах со сборными Швеции и Финляндии датчанам надо набирать пять очков. Вы верите, что они это могут сделать? Лично я – ни капельки, стержня в характере нынешних датчан пока найти не удалось.
Конечно, они попытаются в шведов вцепиться. Возможно, кому-то даже покажется, что у датчан это будет получаться, тем более что шведы филонят в начале всех своих матчей. Но потом-то всё встанет на свои места и датчане помашут плей-офф ручкой, причём ещё за тур до окончания группового турнира.
Ждём не слишком насыщенный в голевом отношении матч. Датчане просто не смогут много раз преодолеть вязкую шведскую оборону. Шведы преодолеть датскую смогут, но зачем им перенапрягаться? Поэтому тотал вряд ли превысит 6.5. А победу в итоге всё равно одержат шведы», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.33.
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