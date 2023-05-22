Канада — Норвегия: прогноз Максима Лебедева на игру хоккейного ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Канада – Норвегия.

Ставка: победа Канады и ТБ 5.5 за 1.86.

«Вы, конечно, будете смеяться, но за два дня до завершения группового турнира Канада и Латвия набрали одинаковое количество очков. При этом латыши в плей-офф, скорее всего, не попадут, тогда как родоначальники будут там наверняка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Почему так происходит? Потому что у «кленовых» есть матч в запасе. Неизвестно, как там сложится в игре с командой Чехии, но уж норвежцев канадцы должны обыгрывать. Ибо картины обратной, с радующимися норвежцами, в новейшей хоккейной истории ещё не было ни на чемпионатах мира, на даже на тех Олимпиадах, где Канада при отсутствии НХЛовцев играла «сборными ЖЭКа».

То есть Латвии придётся рвать жилы и умирать в матче со швейцарцами (а эти умереть заставят), а потом молиться на всё тех же норвежцев, но уже в противостоянии не с канадцами, а со словаками. Тогда как родоначальники спокойно въедут в плей-офф, распотрошив всю ту же Норвегию. Подозреваю, что даже при всех своих нынешних недостатках всё равно не сильно вспотев.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 22 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК Канада Не начался Норвегия Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, раз родоначальники на льду, ждём достаточно весёлый матч с тоталом выше 5.5. И итоговой победой «кленовых», одержанной пусть и не двузначно-убедительно, но с достаточно приличным преимуществом от двух шайб и более. От чего сборная Норвегии ну ни капельки не расстроится», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.33.

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