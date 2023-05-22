Австрия — Венгрия: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Австрия – Венгрия.

Ставка: победа Венгрии в матче за 3.26.

«Как нынешний чемпионат ни вился, какие перипетии ни происходили и ни происходят до сих пор в группе А, но за звание главного лузера в итоге в очной битве будут сражаться сборные Венгрии и Австрии, как это и предсказывалось всеми специалистами ещё до начала турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У венгров перед последним туром набрано два очка, у австрийцев – только одно. Все эти очки дала им сборная Франции, венграм в овертайме проиграв, а у австрийцев в нём же выиграв. Только очки эти в последнем матче не будут иметь ровным счётом никакого значения: в элите останется тот, кто победит – хоть в основное время, хоть в дополнительное, хоть в 133-й серии послематчевых буллитов.

У австрийцев объективно есть небольшое преимущество. Во-первых, они отдыхали перед самым главным своим матчем на сутки дольше венгров. Во-вторых, у них оборона не выглядит совсем уж дуршлагом, пропуская ровно по четыре шайбы за матч. Тогда как венгры пропускают по пять с половиной. Ну а заброшенные шайбы даются обоим соперникам с огромным трудом.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 22 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК Австрия Не начался Венгрия Кто победит в основное время? П1 X П2

Но при этом игра сборной Австрии выглядит совсем уже уныло и тоскливо, а венгры хоть периодически выбрасывают коленца, делая матчи со своим участием достаточно содержательными. Этот факт и заставляет автора этих строк считать мадьяр фаворитами. Ну или не фаворитами, просто чуть менее аутсайдерными аутсайдерами, чем австрийцы. Ждём достаточно унылый и малосодержательный матч с тоталом ниже 6.5. Надеюсь, венгры вымучают победу», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.33.

«Вегас» повторил рекорд Кубка Стэнли.

«Баффало» подписал трёхлетний контракт новичка с защитником Новиковым.

Бобровский прокомментировал свой космический сейв во втором матче серии с «Каролиной».