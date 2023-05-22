Казахстан – Словения: прогноз Максима Лебедева на игру чемпионата мира — 2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Казахстан – Словения.

Ставка: победа Словении в матче за 2.03.

«Как и в группе А, изначально планировалось, что в этом матче два лузера будут определять, кто из них более галимый лузер и вылетит из элиты. Но братья-казахи, уже имея приличный опыт, хитро вывернулись по ходу группового турнира, победили по буллитам сперва норвежцев, а потом ещё и словаков. А поскольку словенцы так и остались с нулём в графе «набранные очки», то казахстанцы на свой последний матч выходят уже в ранге победителей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поскольку словенцам этот матч тоже ровным счётом ничего не даёт и не спасёт их, даже если они выиграют со счётом 100:0, то у обоих соперников остаётся на этом чемпионате лишь одна задача: посильнее хлопнуть дверью. Желательно так, чтобы она отвалилась вместе с косяком. А это значит, что болельщиков ожидает весёлый матч из разряда «Матчей звёзд», где обороны нет вообще, а то, что есть, чудит не по-детски.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 22 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК Казахстан Не начался Словения Кто победит в основное время? П1 X П2

Отсюда и пляшем. Ждём весёлый матч. По итогам этого матча победит… Да чёрт его знает, кто там победит, если на это будет наплевать даже обеим участвующим в нём командам. Лично я считаю, что победят словенцы. А то им уж совсем некошерно будет уезжать с чемпионата без набранных очков. Думаю, что основное время завершится результативной ничьей, а потом словенцы всё-таки наберут своё первое очко, да ещё и в двойном размере», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.33.

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