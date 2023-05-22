«Пари НН» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Сочи» в 28-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Вынесенная игра на понедельник. На поверхности всё понятно. «Пари НН» — это более нуждающаяся в очках команда. А играет она против команды, которая уже свои задачи решила. Ну тоже, может быть, у «Сочи» есть индивидуальные бонусы, какие-то премии положены игрокам за индивидуальные показатели.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пари НН» вообще не знает, как забивать при Юране. Они забили только два с пенальти, один мяч привезли Ломаев вместе с Евгеньевым в эпохальном матче с Самарой, где «Пари НН» выиграл со счётом 2:1. Это было дома. Но в следующих матчах «Нижний» пыжился-пыжился, но забить всё никак не получается. Моменты если создаются, то в основном только у Гоцука, когда он идёт вперёд.

«Сочи» очень хороший футбол показал в игре с «Ростовом», но это была домашняя встреча. Как сыграет «Сочи», не знаю. В последний раз на выезде с «Локомотивом» в Черкизове по игре вроде неплохо было, но проиграли по итогу – 0:3.

Я думаю, что с учётом результативности «Пари НН» и с учётом попыток Хохлова выстроить правильную игру в обороне будет очень упрямый, упёртый и малорезультативный футбол. Мой прогноз – тотал меньше 2.5 за 1.75», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.33.

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