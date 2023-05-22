«Пари НН» – «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 28-го тура РПЛ

Бывший капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Сочи» в 28-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

«Честно говоря, не хочется много говорить об этой игре. «Пари НН» пока что играет в очень натужный, скучный футбол. Пытаются главным образом сзади сыграть на ноль, но редко получается. Здесь будут действовать в том же стиле – сзади аккуратно, чётко, впереди как сложится.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сочи» вообще ничего не нужно. Показали в паре матчей при Хохлове неплохой футбол, но в основном дома. В гостях пока всё сложно даётся. Нет настроя, мотивации.

Взял бы здесь просто победу нижегородцев 1:0. Кажется, это самый вероятный исход. Но всё-таки порекомендую тотал меньше 2,5. Не исключал бы и ничью 0:0. Не верится, что в таком матче будет много голов. Одни играют очень закрыто, другим этот матч просто не нужен», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.33.

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