Германия — Франция: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Германия – Франция.

Ставка: победа Германии и ТБ 4.5 за 1.81.

«К последнему игровому дню группового турнира сложилась картина, к которой команда Германии стремилась и к которой спокойно шла через тернии к звёздам. То есть выход бундесманшафт в плей-офф теперь зависит только от неё самой, а от кого-то другого может зависеть только в том случае, если сами не справятся.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А как немцы могут не справиться с Францией? Которая, во-первых, давно уже демотивирована, ибо выполнила программу-минимум на чемпионат, сохранив место в элите. Но при этом практически с самого начала потеряла все перспективы на выход в четвертьфинал. Ну, пылит себе тихонько, чего-то там играет. И тут вдруг – бац, начнём рвать аорту в матче с немцами? Ну, да, у французов с немцами противостояние идёт общеисторическое, на генетическом уровне, и в хоккее это тоже находит своё отражение, но во всём есть чувство меры.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 23 мая 2023, вторник. 12:20 МСК Германия Не начался Франция Кто победит в основное время? П1 X П2

Поскольку немцы мало того что объективно сильнее французов практически по всем статистическим компонентам, так они ещё и идут по групповому турниру с разгоном, явно планируя выйти на пик формы где-то в районе полуфинала. Поэтому французов бундесманшафт должна проходить спокойно и без лишнего напряжения. Как бы они при этом ни сопротивлялись.

Вывод: «средней паршивости» по голевой наполняемости матч с тоталом, который всё-таки превысит 4.5. С итоговой победой немцев в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.30.

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