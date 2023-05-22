Германия — Франция. Немцы штампуют победы

23 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Германия — Франция. Начало встречи — в 12:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение немцам. Поставить на победу Германии в основное время можно с коэффициентом 1.40, а успех французов оценён в 6.20.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2023.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Германия — Франция 23 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЧМ-2023 по хоккею Германия — Франция будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 12.0. На ничью в основное время предлагают поставить за 6.80.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею Германия — Франция (23.05.2023)

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 23 мая 2023, вторник. 12:20 МСК Германия Не начался Франция Кто победит в основное время? П1 X П2

Чемпионат мира по хоккею 2023 года в самом разгаре. На 23 мая запланированы шесть встреч 7-го тура группового этапа ЧМ-2023. В одной из них на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере (Финляндия) померяются силами сборные Германии и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 12:20 мск.

Для команд эта встреча станет последней на групповом этапе. Германия будет продолжать бороться за место в плей-офф, потому что датчане не дают выдохнуть и идут по пятам. Накануне немцы обыграли сборную Венгрии — 7:2.

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На старте Германия проиграла Швеции (0:1), Финляндии (3:4) и США (2:3). Затем без особых проблем обыграла Данию (6:4) и Австрию (4:2). Команда набирает очки там, где и должна. Но этого может быть недостаточно.

Франция на этом чемпионате обыграла лишь Австрию — 2:1 ОТ. В следующих встречах она уступила Дании (3:4 ОТ) и Венгрии (2:3 ОТ). Причиной неудачных результатов служат удаления, которых было достаточно много.

В матчах с Финляндией (3:5) и Швецией (0:4) французы подсели и по делу проиграли. Хоккеистов уровня НХЛ у них нет, а местные лиги явно не дотягивают. Накануне команда потерпела поражение во встрече с США — 0:9. Американцы вдоволь покуражились над соперником.

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Германия смотрится на фоне лидеров группы намного лучше, чем Франция. Плюс в пяти последних очных встречах побеждали исключительно немцы, поэтому выбор победителя как никогда очевиден.

«Орлы» показывают неплохую результативность, забросив 22 шайбы в шести встречах. При этом лучшим бомбардиром сборной является Джон-Джейсон Петерка с семью очками. Нико Штурм и Кай Висман делят вторую строчку с шестью очками. Сборная Франции забросила 10 шайб за аналогичный период, что более чем в два раза меньше.

Ожидаем, что матч получится результативным, но Германия в этой паре фаворит. Рекомендуем ставку на победу немцев и тотал больше 4.5 шайбы за 1.87. «Орлы» начали групповой этап не лучшим образом, но постепенно нашли свою игру. Если они проиграют в этом матче, то могут лишиться плей-офф, а так у них будет шанс побороться за путёвку.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Германия — Франция 23 мая 2023 года

Сборная Германии штампует победы в последних встречах. Франция оказалась не готова даже к соперникам своего уровня, и плей-офф ей не светит. Немцы смотрятся сильнее, а также статистика очных матчей за ними. Впечатляет и результативность, поэтому проверим победу «орлов» в основное время и тотал больше 4.5 шайбы.

Ставка: победа сборной Германии и тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 11.21.

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