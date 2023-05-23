Финляндия — Дания: прогноз Максима Лебедева на встречу ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Финляндия — Дания.

Ставка: победа Финляндии и ТМ 6.5 за 1.61.

«Перед датчанами стоит во всех отношениях невыполнимая задача. Мало того что им надо победить сборную Финляндии, которая, если кто забыл, хозяйка группы А на этом чемпионате мира. Так ведь ещё надо будет, чтобы раздухарившиеся немцы проиграли давно уже демотивированным французам. Немцы играют утром, к моменту выхода на лёд датчане будут знать, чем там всё закончилось. Поэтому вполне возможно, что к стартовому вбрасыванию датский поезд уже уйдёт.

Но представим на минуточку, что не совсем уйдёт. Что, скажем, победа над финнами в основное время дарует датчанам вожделенное четвёртое место в плей-офф. Думаете, датчане смогут? Пусть даже финны сейчас представляют плохую копию самих себя годичной давности. Всё равно это команды из разных «весовых категорий», и, даже выпрыгивая из штанов, сделать финнов в основное время на финском льду и при финских же болельщиках – ну не вижу я такого варианта, хоть стреляйте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поэтому предположу достаточно сюжетно и голево скучный матч, тотал в котором вряд ли превысит 7.5. А финны в итоге всё-таки обыграют датчан. И сделают это в любом случае в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.30.

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