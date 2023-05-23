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Швейцария — Латвия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023 23 мая

Швейцария — Латвия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023 23 мая
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Швейцария — Латвия.

Ставка: Латвия не проиграет за 2.30.

«В официальном календаре чемпионата мира этот матч несёт порядковый номер 56 и является последним на групповом этапе. И сценарий этого матча напрямую зависит от результата утренней игры между сборными Словакии и Норвегии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если словаки хлопают варягов в основное время, то они догоняют латышей в турнирной таблице и перегоняют их за счёт победы в личном противостоянии. И это означает, что латышам придётся рвать душу и аорту в попытках выковырять из лидера группы, не потерявшего за шесть предыдущих матчей ни одного очка, хотя бы то самое одно очко, которое дарует латышам путёвку в плей-офф.

Мой прогноз выходит за цифровые пределы. Я уверен, что латыши не мытьём, так катаньем, не тушкой, так чучелом, но в плей-офф пролезут. Если словаки утром их не догонят, то и перенапрягаться со швейцарцами не придётся, и всё придёт само собой. Ну а если придётся, то, думаю, вся необходимая работа со швейцарской делегацией будет проведена, и у «сырников» с одного очка много не убудет.

ЧМ-2023. Группа B
23 мая 2023, вторник. 20:20 МСК
Швейцария
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому универсальный прогноз у меня будет таким: в не слишком голевом матче с тоталом ниже 7.5 латыши наберут максимум одно очко. После чего попадут в плей-офф, и гори оно всё синим пламенем. А мы закончим прикидывать четвертьфинальные пары», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.30.

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