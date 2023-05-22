У «крестоносцев» шесть побед подряд, но мотивация латвийцев может испортить планы.

Швейцария — Латвия. Будет семь в ряд?

23 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Швейцария — Латвия. Начало — в 20:20 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу швейцарцев в основное время можно с коэффициентом 1.51. Победа латвийцев по итогам 60 минут оценивается в 5.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 по хоккею Швейцария — Латвия 23 мая 2023 года

Букмекеры считают, что встреча Швейцария — Латвия не получится результативной: тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.69, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.17. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.80.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 Швейцария — Латвия (23.05.2023)

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 23 мая 2023, вторник. 20:20 МСК Швейцария Не начался Латвия Кто победит в основное время? П1 X П2

23 мая в Риге на льду «Арены-Рига» скрестят клюшки хоккеисты Швейцарии и Латвии. Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 20:20 мск. Борьба за места в плей-офф обострилась до предела.

Сборная Швейцарии произвела фурор на чемпионате мира, выиграв в шести матчах подряд с общим счётом 26:6. Команда вышла на первое место в группе В с 18 очками в активе и досрочно отобралась в 1/4 финала.

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Главный козырь швейцарцев — плотная позиционная оборона. Они пропустили всего шесть шайб на групповом этапе ЧМ-2023, а начали турнир с трёх сухих побед подряд.

Велика заслуга в этом вратарской бригады в лице Роберта Майера и Леонардо Дженони. Тренерский штаб Швейцарии держит в тонусе голкиперов, предоставляя им равное количество игрового времени. Каждый вратарь провёл на ЧМ-2023 по три матча.

Защита «сырников» представляет собой сложный механизм, который практически лишает соперника возможности беспрепятственно атаковать. Швейцарцы самоотверженно блокируют броски — в среднем по 14 за матч. Также необходимо отметить дисциплину команды. Минимум нарушений допускают спортсмены сборной.

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В атаке основная нагрузка достаётся нападающему Андресу Амбюлю. 39-летний ветеран до сих пор остаётся важной деталью атакующей схемы швейцарцев. Он включается в ключевые моменты игры и решает их в пользу «красных крестоносцев».

Достаточно вспомнить его заброшенную шайбу в ворота Канады. Победа Швейцарии со счётом 3:2 во встрече с «кленовыми листьями» во многом стала реальностью благодаря самоотдаче Андреса. Тем не менее явно выраженного бомбардира у Швейцарии нет. Сразу шесть хоккеистов записали в актив пять и более очков.

Латвия набрала по итогу шести встреч группового этапа ЧМ-2023 11 очков и удерживает четвёртую строчку в таблице. Ей достаточно всего одного очка в игре со Швейцарией, чтобы гарантировать участие в 1/4 финала.

Тренерский штаб латвийцев грамотно спланировал выступление команды на ЧМ-2023. Они выиграли у аутсайдеров и равных по силам сборным: Чехии (4:3 ОТ), Норвегии (2:1), Словении (3:2) и Казахстана (7:0).

Швейцария и Латвия провели девять очных встреч. Небольшое преимущество на стороне «крестоносцев» — шесть побед, а латвийцы записали в актив три выигранных матча. Разница заброшенных шайб 20:16 в пользу швейцарцев.

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Результат последней игры на групповом этапе ЧМ-2023 не слишком важен для Швейцарии. Команда гарантировала себе первое место в таблице. В свою очередь, Латвии необходимо победить или сыграть вничью, чтобы пройти в плей-офф. Поставим на победу латвийцев с форой (+1.5) за коэффициент 1.89.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Швейцария — Латвия 23 мая 2023 года

Тренерский штаб Швейцарии решает, что выбрать: предоставить отдых основным игрокам перед плей-офф или сыграть на победу. Выигрыш во всех матчах на групповом этапе ЧМ-2023 станет вехой в истории команды, но как же экономия сил на плей-офф? Вот и поставим, что Латвия не проиграет с разницей больше чем в одну шайбу.

Ставка: победа Латвии с форой (+1.5) за 1.89.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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