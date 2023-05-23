«Даллас» — «Вегас»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».

Ставка: победа «Далласа» и ТБ 5.5 за 3.80.

«Опыт подсказывал, что по случаю дневного начала второго матча оба соперника будут немного не в себе. Так и случилось, причём «Вегас» казался более изжёванным. Что не помешало ему в конце всё-таки отыграться, а в овертайме забрать вторую победу. 2-0, и серия переехала в Техас, где положение «Далласа» немного лучше, чем у «Каролины», потому что играть «звёзды» хотя бы будут дома. А у «Вегаса» на два следующих матча задача абсолютно идентична той, что стоит перед «Флоридой»: зацепить хотя бы один матч из двух.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И вырисовывается у нас пока финал «Вегас» — «Флорида», и это очень интересно, поскольку ни одна из этих команд Кубком Стэнли не облагорожена. «Вегас» — так и вовсе дух, который ещё должен пострадать-помучиться, а уже потом претендовать на офицерские погоны… извините, на Кубок Стэнли. «Флорида», конечно, в этом отношении повесомее, она уже, считай, прапорщик, причём не простой, а старший. Но в финале авторитетов не бывает.

Что-то забежали мы далеко, полуфинальные серии ведь в самом разгаре. И «Даллас» дома будет рвать и метать, тем более что, в отличие от «Каролины», ему стреляться ещё рано. Предположу, что на третий матч «звёзды» выйдут не играть, а умирать, а «рыцари» не станут этому сильно препятствовать. Нет, ну если коэффициент полезного действия в атаке у «Далласа» будет таким же, как и в двух первых матчах, то почему бы «Вегасу» не зацепиться за третью победу. Но предположу, что лимит промахов с метра «звёзды» в двух первых матчах выбрали, тем более у «Вегаса» нет Бобровского. Поэтому ждёт нас опять-таки не шибко голевой, но уже более весёлый матч с тоталом выше 5.5. И победой «Далласа», который после этого задышит, но пока ещё не будет подозревать, что главную подлянку «Вегас» готовит к игре под номером 4. В общем, скучно не будет», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.30.

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