Канада — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч группового турнира ЧМ-2023 23 мая

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Канада – Чехия.

Ставка: победа Чехии в матче за 2.38.

«В последние годы мы как-то постепенно стали привыкать, что на групповых этапах любых турниров сборная Канады является плюшевой поделкой фабрики мягких игрушек. Звереть и впадать в игровое неистовство родоначальники начинают уже в плей-офф, и это уже совсем другие родоначальники. Вот и накануне с хиханьками и хаханьками «кленовые» едва отскочили в основное время от давно уже демотивированных норвежцев. А отскочить от них в серии послематчевых буллитов и вовсе не смогли.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поскольку групповые турниры канадцы проводят под девизами «Больше ада!» и «Чем хуже – тем лучше», то совершенно не исключено очередное четвёртое место по итогам группового этапа. Это для нас, россиян, было бы позором оказаться в турнирной таблице ниже сборной Латвии, а канадцам на это совершенно наплевать.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 23 мая 2023, вторник. 16:20 МСК Канада Не начался Чехия Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, включаться родоначальникам ещё рано. Поэтому прогнозирую интересный с игровой точки зрения матч для повышения чешского самоуважения. То есть тотал окажется приличным, больше 6.5. А чехи в итоге наберут минимум два очка, то есть победят любым легальным способом», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.30.

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