«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на игру АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Брайтона» и ТБ 2.5 за 5.20.

«Это будет матч, где «Брайтон» должен себя показать с прицелом на следующий сезон. При Де Дзерби «Брайтон» одна из самых содержательных команд АПЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Предполагаю, что думающих о двух финалах футболистов «Сити» «Брайтон» затопчет. Состав у гостей будет смешанный, да и мотивация будет не на высоте. Я поставлю на победу «Брайтона» через верх. Думаю, что команды сыграют для удовольствия», — сказал Журавель.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

Джикия: я нужен «Спартаку».

Агент: Карпукас мог получить предложение от «Зенита».

Рахимов: чтобы «Рубин» был конкурентоспособным, ему нужно усиление.