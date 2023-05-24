«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ
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Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на игру АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Брайтона» и ТБ 2.5 за 5.20.
«Это будет матч, где «Брайтон» должен себя показать с прицелом на следующий сезон. При Де Дзерби «Брайтон» одна из самых содержательных команд АПЛ.
Предполагаю, что думающих о двух финалах футболистов «Сити» «Брайтон» затопчет. Состав у гостей будет смешанный, да и мотивация будет не на высоте. Я поставлю на победу «Брайтона» через верх. Думаю, что команды сыграют для удовольствия», — сказал Журавель.
Англия - Премьер-лига. 32-й тур
24 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 17.94.
Агент: Карпукас мог получить предложение от «Зенита».
Рахимов: чтобы «Рубин» был конкурентоспособным, ему нужно усиление.
Впереди два финала:
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