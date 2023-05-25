«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.90.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретятся в перенесённом матче 32-го тура АПЛ. Еще год назад это была бы важнейшая игра — центральная в туре. Однако сейчас нельзя говорить об этом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для «Ман Юнайтед» это важная встреча. Победа позволит клубу за тур до конца чемпионата опередить «Ньюкасл» в таблице и расположиться на третьем месте. А в случае неудачи подопечные тен Хага могут дать шанс «Ливерпулю» опередить себя на финише сезона.

И в последнее время «красные дьяволы» смотрелись достаточно уверенно — выиграли у «Вулверхэмптона» (2:0) и у «Борнмута» (1:0). Также скоро команде предстоит финал Кубка с «Ман Сити». Так что концовка сезона у «МЮ» насыщенная выходит.

А вот «Челси» ни за что уже не борется в этом сезоне. Команда давно потеряла шансы на участие в еврокубках. Сейчас синие идут в середине таблицы и просто пытаются хотя бы иногда выигрывать. В последнее время у подопечных Лэмпарда это совсем не выходит — всего одна виктория в пяти турах. В том числе не смогли лондонцы обыграть недавно «Ноттингем Форест», идущий ниже в таблице, — 2:2.

Я не думаю, что тут у «Челси» есть шансы. Да, «Ман Юнайтед» в конце сезона часто начал терять очки. Но сейчас клуб, думаю, соберётся. Особенно учитывая домашнюю арену, «красные дьяволы» должны набрать три очка. Синие сейчас находятся совсем не в той форме, чтобы оказать сопротивление противнику. Ставлю на фору (-1) на «Манчестер Юнайтед», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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