Швейцария — Германия: прогноз Максима Лебедева на четвертьфинал ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Швейцария – Германия.

Ставка: победа Германии в матче за 4.00.

«Несмотря на то что швейцарцы досрочно выиграли группу, а Германия влетала в плей-офф после трёх поражений на старте, именно в этой игре я вижу самую главную четвертьфинальную сенсацию. Во-первых, потому что обе команды вообще играют однотипно и весьма похоже, а значит, им друг против друга тяжеловато. Во-вторых, потому что немцы весь турнир разгонялись, начав его достаточно слабо. Швейцарцы весь групповой этап провели весьма мощно, но смогут ли они прибавить в плей-офф? Ведь без этого удачи им не видать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, если есть место четвертьфинальной сенсации, то она будет именно в этом матче. Он не будет слишком богат на голы, потому что обороняться оба соперника умеют лучше, нежели созидать. Полагаю, что тотала в 7.5 соперники не достигнут. А победит для кого-то весьма неожиданно сборная Германии.

Тут ведь ещё и геополитика заработает. Немцам не зазорно проигрывать нам или любой североамериканской команде. А вот Франции, Италии или Швейцарии – зазорно, и ещё как. Психология должна сработать.

Или это будет очень пресный чемпионат», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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