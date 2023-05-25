«МЮ» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ 25 мая

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Челси».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 2.01.

«Интрига в борьбе за место в Лиге чемпионов немного размыта, потому что «МЮ» победил «Борнмут», а «Ливерпуль» сыграл вничью с «Астон Виллой». «Юнайтед» нужно набрать всего одно очко в двух домашних матчах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И вот приезжает «Челси» — абсолютно бедовая команда в этом сезоне. Впервые в этом веке «Челси» будет финишировать во второй части турнирной таблицы.

У «МЮ» очень хорошее настроение после «Борнмута». Для «Манчестера» это очень выгодная игра на своём поле. Думаю, хозяева победят с форой (-1)», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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